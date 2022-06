Gezellig, zo’n foodmarket in de nieuwe Brugse Beurs- en Congreshal

Zeebrugge Nederlan­der toch veroor­deeld voor aangetrof­fen drugs in bergplaats in z’n wagen

Een 31-jarige man uit het Nederlandse Zaandam heeft in de Brugse rechtbank 15 maanden cel met uitstel gekregen nadat in een verborgen bergplaats in z’n wagen cannabis en cocaïne werden aangetroffen. M.S. had de vrijspraak gevraagd. Hij beweerde niet op de hoogte te zijn geweest van de aanwezigheid van drugs.

