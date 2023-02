Gewaagd: sterrenchef en topchocolatier maken samen praline met een vleessmaak

KoksijdeWat gebeurt er als je twee ambitieuze twintigers laat samenwerken? Voor Timon Michiels van sterrenrestaurant Carcasse in Koksijde en Julius Persoone van The Chocolate Line in Brugge betekent dat een nieuwe praline met gerookt spek.

Zowel Timon Michiels als Julius Persoone – zoon van Dominique – is gebeten door de gastronomische microbe en deed ervaring op in verschillende sterrenzaken. De twee leerden elkaar kennen op het Rolling Pin-salon in Oostenrijk in het kader van Toerisme Vlaanderen. “Het klikte meteen en een brainstormsessie later was het idee van de praline er al”, vertelt Timon, chef-kok in het restaurant Carcasse van slager Hendrik Dierendonck.

“We wilden het beste van onze twee werelden samenvoegen. Na heel wat experimenteren zijn we tot dit nieuwe product gekomen: gerookt spek van het Menapisch varken, amandelpraliné, knapperige kaantjes en overgoten met Belgische chocolade. De ‘smokey’ diepe smaak van het spek gaat heel goed samen met de chocolade van Julius. We serveren die nieuwe praline momenteel enkel bij de koffie in Carcasse. Op termijn willen we ze ook verkopen in de winkels van Dierendonck en Chocolate Line van Persoone. Maar wanneer precies is nog niet beslist.”

Restaurant Carcasse is gevestigd in de Henri Christiaenlaan 5 in Koksijde. Info: www.carcasse.be.

