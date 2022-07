Gevluchte pedofiel die hier zes jaar cel moet uitzitten verzet zich tegen uitlevering: “Minister van Justitie sprak voor zijn beurt. Ik ben mijn vertrouwen in de Belgische rechtsstaat kwijt”

Zeebrugge BINNENKIJ­KEN. Bij de broers die de boot van Jacques Brel restaure­ren: “In 2023 vaart de Askoy II weer!”

Een plezierjacht, de schuit van een drugssmokkelaar en een scheepswrak: de Askoy II is het allemaal geweest. Maar dat is hooguit het halve verhaal, want als die naam één belletje moet doen rinkelen, dan wel als zeilboot van Jacques Brel. De Brusselse chansonnier trok er de halve wereld mee rond, maar vandaag prijkt de Askoy II in een Zeebrugse loods, waar de broers Staf (82) en Piet (74) Wittevrongel de boot tot in de kleinste details restaureren. “Brel is zijn zeilen destijds bij ons komen kopen. En zeggen dat ik hem eerst niet herkend had.”

23 juli