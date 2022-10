Geveltuin aanvragen, status van bouwdossier checken of facturatiegegevens voor speelpleinwerking aanpassen: dat moet straks allemaal op website van stad Brugge kunnen

Mijn Burgerprofiel is een Vlaams initiatief dat een groot aanbod van overheidszaken in één platform ontsluit. Al 130 lokale besturen voegden een knop toe aan hun gemeentelijke website die toegang verleent tot Mijn Burgerprofiel. “We hebben ook alles klaar staan om Mijn Burgerprofiel in de stedelijke website op te nemen. De manier waarop dit dient te gebeuren, via een header die bovenaan de stedelijke website wordt toegevoegd, vormt echter een struikelblok. Zowel visueel als op het vlak van technische architectuur zorgt deze werkwijze immers voor een minder goede gebruikservaring voor de burger", aldus schepen van Smart City Minou Esquenet (CD&V).

Stad Brugge diende daarom met succes een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse regering voor een conceptstudie. “We zullen hiervoor nauw samenwerken met Gent, Destelbergen en Knokke”, zegt schepen Minou Esquenet. “Bedoeling van de studie is om, vertrekkend vanuit een lokale website, lokale en bovenlokale digitale dienstverlening naadloos op elkaar te kunnen laten aansluiten. Via één login willen we toegang verlenen tot de juiste achterliggende lokale of Vlaamse diensten: of je nu een geveltuin wil aanvragen, de status van je bouwdossier wil raadplegen of facturatiegegevens voor speelpleinwerking wil wijzigen.”