Gevangenis van Brugge terug aangesloten op openbaar stroomnet

Zeebrugge ASSISEN. Verdedi­ging gaat vol voor vrijspraak op proces rond duinen­moord: “Niemand weet hoe Milena om het leven is gekomen en waarom”

“Een assisenproces meer dan 12 jaar na de feiten. Dat is problematisch.” De advocaten van Kenan Bulut (57) hebben in hun eerste woord meteen zwaar uitgehaald naar het Openbaar Ministerie en de speurders. Ze hamerden op het ontbreken van een doodsoorzaak en een motief voor de zogenaamde duinenmoord. Althans, niet bij hun cliënt. Een afrekening in het criminele milieu werd door de verdediging naar voren geschoven als een alternatieve piste. En het was niet de enige.

14 oktober