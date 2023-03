Getroffen bedrijven roepen Vlaamse regering op om Ventilus-beslissing te herzien: “Zeker nu bouw eerste windmolenpark op zee is uitgesteld”

“Geen concrete acties”

“Alleen is het momenteel niet meer duidelijk of Vlaanderen er nog steeds zo over denkt”, zegt Ignace Vandewalle van de vzw Involte, een ondernemersplatform bestaande uit getroffen bedrijven die wellicht onder het Ventilus-tracé komen te liggen. “Op het Overlegcomité vorige maand heeft de minister enkel nota genomen van de ‘eis’ van de Vlaamse regering, maar concrete acties waren er niet. We betreuren dat de federale regering en minister Tinne Van der Straeten in dit zeer belangrijke dossier geen blijk van medeleven tonen met de gedupeerden. Zo werd onze vraag om door haar kabinet gehoord te worden nog niet beantwoord. Dit getuigt van een vorm van disrespect voor de 1.200 werknemers van de getroffen bedrijven.”

Windmolenpark uitgesteld

Involte stelt ook vast dat de bouw van het eerste windmolenpark van de Prinses Elisabethzone uitgesteld is. “Zo zou het eerste en kleinste park op zee pas tegen 2029 operationeel zijn”, zegt Ignace. “De laatste twee parken zouden pas in 2031 of 2032 elektriciteit produceren, waarvoor dan mogelijk de Ventilus-lijn nodig is. Vermits professor Westermann duidelijk aangaf dat de technologie voor een netwerk van ondergrondse kabels op gelijkstroom vanaf 203 vrij beschikbaar zou zijn, is het onverantwoord van om het even welke regering om het nu te kiezen voor een technologie waar op zijn minst twijfel over de gezondheidsrisico’s over bestaat. Gelet op die timing roept Involte op om de beslissing rond een bovengrondse lijn te herzien.”