Gestolen bestelwagen van Brugse onderneemster teruggevonden in Zwijndrecht

Brugge Geen bedden op overschot in AZ Sint-Jan, maar uitstel niet-dringende zorg is niet aan de orde: “We blijven erin slagen iedereen een plaats te geven”

In tegenstelling tot het UZ Leuven, zijn ze in AZ Sint-Jan in Brugge voorlopig niet van plan om niet-dringende zorg uit te stellen. Het UZ moet momenteel niet-dringende zorg uitstellen door de aan kracht winnende griepepidemie, RSV en het coronavirus in ons land, nota bene ook bij het personeel. Hoewel ook het Brugs ziekenhuis geen bedden op overschot heeft, komen er vooralsnog geen extra maatregelen.

4 januari