Gespecialiseerde schoenwinkel Iedereen Loopt ruilt Kortrijk voor Brugge: “Gigantisch potentieel aan klanten, ook toeristen”

Barefoot of minimalistische schoenen zijn schoenen die volledig plat zijn, een soepele en dunne zool en een anatomische vorm hebben. “Dit is moeilijk te verkrijgen in België, daarom trok ik mijn stoute schoenen aan en startte een online shop als bijberoep”, zegt de ondernemer, die een pop-upzaak opende in Roeselare. In 2020 volgde een vaste winkel in de Lange Steenstraat in Kortrijk. Die winkel werd stilaan te klein en dus besloot De Vriendt te verhuizen naar Brugge. “Deze stad heeft een gigantisch toeristisch potentieel, wat voor ons belangrijk is. Ook in het buitenland heb je weinig fysieke winkels voor barefoot schoenen.”