Gesigneerd Cercle-shirt voor fan en jarige oud-schepen Jean-Pierre Vanden Berghe

OPROEP. Vindt u het nieuwe bussenplan van de stad geslaagd of is er dringend bijsturing nodig?

Een openbare afvoer, in plaats van vervoer. Nog voor het nieuwe bussenplan in Brugge op 1 juli in voege trad, kwam er felle kritiek in de gemeenteraad en ook voormalig stedelijk mobiliteitshoofd Dirk Michiels haalde fel uit. Onder meer de afschaffing van 190 haltes en de beperktere bereikbaarheid van enkele wijken zetten kwaad bloed. Op sociale media roerde de Bruggeling zich hevig. Maar wat vindt u, na één maand, nu zelf, beste lezer? Er rijden geen logge dieselbussen meer door de binnenstad, wat de leefbaarheid alleen maar ten goede komt. Voelt u zich als inwoner van een bepaald stadsdeel echt benadeeld? Zijn senioren de dupe? En wat zullen de implicaties zijn vanaf september voor de scholieren?