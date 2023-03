“Geschenken en ‘leuke weekendjes’, voor seksuele diensten”: Duitse ‘groomer’ maakte meer dan twintig minderjarige, Vlaamse slachtoffers

Nieuw laagje asfalt in Hogeweg, nabij Penitenti­air Complex

Op maandag 27 februari start aannemer Willemin Infra met de aanleg van de bovenbouw in de Hogeweg in het gedeelte vanaf de Iepenlaan tot aan de Sint-Hubertuslaan en in de Sint-Hubertuslaan vanaf de Hogeweg tot aan de rotonde met de Legeweg.