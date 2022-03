Geregistreerde Oekraïense oorlogsvluchtelingen mogen gratis naar Brugse musea

Brugge Oorlogs­vluch­te­lin­gen en hun kroost vinden tijdelijk onderdak in Brugs psychia­trisch ziekenhuis: “We hadden tóch plaats om te helpen”

Het psychiatrisch centrum Onze Lieve Vrouw in Brugge vangt vanaf deze week zo'n 30 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op. De directie werkt daarvoor samen met het OCMW. In psychiatrische centra is er doorgaans een tekort aan bedden, maar dankzij een ‘gelukkig’ toeval kwamen er in OLV Brugge vrij. Maandagavond kwamen de eerste mensen, onder wie kinderen en zelfs een baby, aan.

14 maart