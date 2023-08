12 podia, opnieuw een ‘silent stage’ en alle dansstij­len door elkaar: maak kennis met de 20ste editie van Benenwerk

Maak u op zaterdag 12 augustus op voor een heuse feesteditie van Benenwerk in Brugge, want de Brugse ballroom is aan de 20ste jaargang toe. Twaalf podia wachten op tienduizenden bezoekers voor een avondje dansen onder de sterrenhemel. Wie er nog nooit bij was, krijgt dit jaar een ultieme herkansing.