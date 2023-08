Tunnel onder 't Zand even afgesloten door vermeende rookontwik­ke­ling: "Vrachtwa­gen met zand was wellicht de oorzaak”

De tunnel onder ‘t Zand in Brugge is woensdagmiddag even afgesloten geweest, nadat bij de hulpdiensten een melding was binnengelopen over rookontwikkeling. Er werd dan ook gevreesd voor een brand, maar die vrees bleek ongegrond.