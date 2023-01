Gerecht opent onderzoek naar uitbater... Brugs politiemuseum: “Wapens verkocht? Niks van”

Brugge Veerle Declerck nieuwe artistiek coördina­tor oude muziek in Concertge­bouw Brugge

Musicologe Veerle Declerck (52) wordt de nieuwe artistiek coördinator oude muziek in Concertgebouw Brugge. Momenteel werkt ze bij Bozar als Deputy Director Music. Vanaf 1 april 2023 neemt ze de taken over van Albert Edelman, die na 11 jaar het Concertgebouw verlaat voor een functie als artistiek directeur bij B’Rock Orchestra.

25 januari