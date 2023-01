Gemeenteraadslid vraagt Brugs stadsbestuur om mogelijkheid vondelingenluik te onderzoeken

“Dit drama hakt er bij iedereen, ook bij mij diep in”, zegt Sintobin. “k kan mij onmogelijk voorstellen hoe dit kan gebeuren, maar verder wil ik daar geen uitspraken over doen. Ik zie mezelf wel verplicht om mee te helpen zoeken naar mogelijke initiatieven om dergelijke drama’s te voorkomen. Sociale controle, oppikken signalen door vrienden, familie en door collega’s op de werkvloer moeten gestimuleerd worden, bevoegde sociale instanties moeten ingeschakeld worden waar nodig maar dit volstaat uiteraard niet. Ik wil niet dramatiseren maar voorkomen blijft beter dan genezen. Het geeft geen zekerheid maar om te voorkomen dat in de toekomst nog baby’s zomaar ergens gedumpt worden, vraag ik aan het stadsbestuur om de mogelijkheid van een vondelingenluik in Brugge te onderzoeken”, stelt het gemeenteraadslid. “Het vondelingenluik in Antwerpen kwam er in 2000 en sedertdien werden er een kleine 20-tal baby’s neergelegd. ‘Het vondelingluik is er om radeloze moeders de kans te geven om hun baby anoniem een veilige en warme plek te geven’, lezen we bij de VZW Moeders voor Moeders. Een vondelingenschuif is absoluut geen garantie dat drama’s zoals in de Blauwe Poort niet meer zullen gebeuren dat besef ik, maar ik vind het de moeite waard om dit ernstig te bekijken, al was het maar om één baby te redden van een afschuwelijke dood. Ik begrijp perfect dat men hier niet over één nacht ijs kan gaan, maar het lijkt mij de moeite waard om hierover na te denken”.