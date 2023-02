Geliefde dokwerker (60) sterft bij frontale crash in De Haan: “Week vermoedelijk zelf van rijbaan af”

Het ongeval gebeurde omstreeks 22 uur op de grens van De Haan en Houtave. De 60-jarige man zat alleen in zijn wagen - een BMW - toen het tot een frontale aanrijding kwam met een tegenligger. De impact van de aanrijding was groot. De wagen van de zestiger uit Oudenburg werd herleid tot schroot en meteen was duidelijk dat de situatie zeer ernstig was. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en bevrijdden het slachtoffer uit het wrak. Hulp kon niet meer baten. P.S. overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De man was actief als havenarbeider in Zeebrugge. Het verdriet en ongeloof bij zijn collega’s is groot. Zo hadden heel wat van hen diezelfde dag nog met hem samengewerkt. Eén van zijn collega’s reed nauwelijks 200 meter achter hem toen de dodelijke crash gebeurde.