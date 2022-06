Geen woningen aan Sint-Trudostraat of Kerkdreef: Brugge schrapt aantal plaatsen waar nog woningen kunnen komen

Brugge Rooftopres­tau­rant Njord wellicht weken gesloten na brand: “De schade is groter dan gevreesd, maar we willen zo snel mogelijk opnieuw gasten ontvangen”

“Opgeven? Neen, absoluut niet. Dit is een nieuwe tegenslag, maar we zijn nu al volop bezig om zo snel mogelijk te heropenen.” Eén dag na de brand in rooftoprestaurant Njord blijft zaakvoerder David Dendooven optimistisch. Na het overlijden van hun grillchef Uke Thaqi is de brand nochtans een nieuwe opdoffer.

13 juni