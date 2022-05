“Geen volwaardige muziekopleiding in West-Vlaanderen? Brugge moet stappen ondernemen”: N-VA lanceert opmerkelijk voorstel

In Vlaanderen wordt in zeven scholen volwaardig muziekonderwijs aangeboden. In vier Vlaamse provincies en in Brussel kregen onderwijsinstellingen van Vlaanderen de toelating om in het dagonderwijs muziek in te richten. West-Vlaamse jongeren die voltijds een muziekrichting willen volgen, moeten dus naar andere provincies. De meest nabije school ligt in het Oost-Vlaamse Evergem en leerlingen moeten bijgevolg vaak op internaat.