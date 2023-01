Geen straf voor jongemannen die treinstel bespoten met graffiti

Een medewerker van Infrabel zag op 16 augustus hoe drie jongemannen een treinstel aan het bekladden waren in de buurt van het station in Brugge. De spoorwegpolitie was snel ter plaatse en kon de Portugees Duarte C. (26) en de Italiaan Mattia P. (19) in de boeien slaan. Hun kompaan kon ontkomen en werd nooit geïdentificeerd. “De handen van de beklaagden waren besmeurd met verf en ze hadden ook spuitbussen bij”, vertelde de procureur. “Bovendien stonden op hun gsm filmpjes, waarop te zien was hoe Duarte C. de trein in kwestie bespoot. De man liet zich ook filmen toen hij graffiti aanbracht op een Nederlandse trein en een metrostel.”