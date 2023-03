Geen straf voor gepensioneerde politieagente die kledij steelt om nadien op Vinted te verkopen

De beklaagde kwam tussen 15 oktober 2021 en 11 februari 2022 geregeld over de vloer in kledingzaken in Blankenberge, Brugge en Oostende. Volgens het parket stal ze in die periode tot 14 keer toe kledij in filialen van onder meer JBC, Bel&Bo, H&M en C&A. In totaal bedroeg het nadeel meer dan 1.500 euro. “In de woning van de vrouw troffen we nog een hele stock met kledingstukken aan, maar heel wat gestolen spullen had ze al verkocht via Vinted”, vertelde procureur Jochen van Aalst. “Ze hield alles mooi bij in een schriftje.”