Geen lege brooddozen in basisschool Ter Poorten, onder meer dankzij ‘Messy Chef' Jelle Beeckman

“We waren vrienden die samen werk uitvoerden”: mensensmok­ke­laars minimalise­ren aandeel bij levering van levensge­vaar­lij­ke bootpakket­ten

Volgens de procureur zijn de mannen die in Brugge terechtstaan voor de levensgevaarlijke mensensmokkel in bootjes allesbehalve doetjes. Zelfs van een moordpoging in Duitsland zouden ze niet vies geweest zijn. Zelf zien de beklaagden dat echter anders. “De echte kopstukken zitten hier niet”, klonk het op het proces, waar een van hen tijdens een pauze wel werd gearresteerd voor de bewuste afrekening in Duitsland.