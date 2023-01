Geen bedden op overschot in AZ Sint-Jan, maar uitstel niet-dringende zorg is niet aan de orde: “We blijven erin slagen iedereen een plaats te geven”

Op dit moment circuleert er een combinatie van verschillende virussen: corona, RSV en griep. In het UZ Leuven moeten ze nu ingrijpen omdat ook zorgpersoneel ziek uitvalt, net op een moment dat al veel personeel afwezig is door vakantie. De niet-dringende zorg wordt daardoor noodgedwongen teruggeschroefd. In het ziekenhuis kunnen maar 70 procent van de bedden gebruikt worden, oftewel 1.100 van de normaal 1.500 bedden.

Dat het niet alleen in Leuven drukke tijden zijn, bevestigen ze in het AZ Sint-Jan in Brugge. “Het ziekenhuis ligt op dit moment vol, maar we blijven erin slagen om iedereen een plaats te geven", zegt algemeen directeur Hans Rigauts. “Er zijn effectief veel griepgevallen, vooral bij ouderen. Maar ondanks dat denken we niet na over maatregelen zoals in Leuven. In ons ziekenhuis is ook de uitval onder het personeel niet groter dan anders rond deze tijd van het jaar.”