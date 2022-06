Geen aangepaste bezoekregeling voor kraamafdeling in AZ Sint-Jan

Het Laatste Nieuws kopt op woensdag 1 juni: ‘Maar 2 mensen per dag op babybezoek’. Verschillende ziekenhuizen, waaronder het ZNA in Antwerpen en het UZ Leuven, houden de coronaregels op de materniteit aan. Dat is beter voor moeder en baby, wordt geoordeeld. Navraag bij het AZ Sint-Jan in Brugge leert dat de regeling daar weer normaal is. “Bij ons is de normale bezoekregeling terug van kracht op materniteit sinds 25 februari: elke dag bezoek toegelaten tussen 14 en 20 uur", klinkt het.