Gaslek in woning tijdens werken met slijpschijf

Brugge Hogeschool­stu­den­ten wonen, ontspannen én volgen les in volledig nieuwe The Crown, de eerste leefcampus van Vlaanderen: “Alle kamers waren in een mum van tijd verhuurd”

Studenten van VIVES kunnen voortaan niet alleen les volgen aan de hogeschool in Brugge, maar er ook verblijven. Samen met projectontwikkelaar ION is The Crown, zoals het ronde gebouw heet, in minder dan 500 dagen gebouwd, een gloednieuw complex met 19 leslokalen én 138 studentenkamers. Het is de eerste leefcampus van Vlaanderen naar Amerikaans model.

12 oktober