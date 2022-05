Fusievoorstel met Zuienkerke van Brugse schepen van Financiën beroert gemeenteraad: “Totaal respectloos”

Van Volcem had het in het bewuste artikel over de jaarrekening van de stad Brugge in 2021. Een jaarrekening die pas eind juni aan de gemeenteraad wordt voorgesteld. “Geef ons ook die cijfers”, reageerde oppositieraadslid Raf Reuse (Groen) boos. “Het is een totaal gebrek aan respect van de schepen om de cijfers wel aan de pers mee te delen, maar niet aan de gemeenteraad.” Ook Geert Van Tieghem (N-VA) sloot zich daarbij aan: “Het is ongelooflijk dat hierover al verklaringen zijn afgelegd aan de media. Het is een onorthodoxe gang van zaken. Hoever staat het bijvoorbeeld met die fusieplannen van de schepen? Er is draagvlak nodig.”