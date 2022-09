Fun Lovin’ Criminals komen naar Koninklijke Stadsschouwburg

Brugge Dj Grazzhop­pap­lein officieel ingehul­digd: “Ik ben vereerd om huiskunste­naar te zijn in Brugge”

Al voor de zevende keer leent een Brugs cultuurfenomeen zijn of haar naam aan het pleintje dat toegang geeft tot Exporuimte en Theaterzaal Biekorf. Na Jacqueline Compernolle, Marec, Lara Taveirne, Peter Slabbynck, Anna Vercammen en Sam Louwyck is het dit keer Wim Verbrugghe die deze eer krijgt. In de urban music scene is hij beter bekend als Dj Grazzhoppa.

18 september