Frietjes voor Brugs zorgpersoneel die griepprik liet zetten: “Bijzonder belangrijk om ouderen te beschermen”

Brugge Maak kennis met de grootste ondergrond­se parking van het land: 1.887 plaatsen moeten Brugse parkeer­nood oplossen

De langverwachte uitbreiding van parkeergarage ‘t Zand in Brugge is dit weekend voor het eerst bereikbaar voor het publiek. De populairste ondergrondse parking is nu de grootste van het land. “Geen overbodige luxe", vindt burgemeester Dirk De fauw. De bestaande in- en uitrit blijven actief. Later komt er een nieuwe inrit bij.

