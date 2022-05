Frietjes voor Brugs zorgpersoneel dat griepprik liet zetten: “Bijzonder belangrijk om ouderen te beschermen”

BruggeDe jaarlijkse griepvaccinatiecampagne bij de woonzorgcentra en het personeel van Mintus in Brugge is een schot in de roos. Naast het vaccin tegen COVID-19, hebben ze de voorbije maanden dus ook massaal voor een ‘traditionele’ griepprik gekozen.