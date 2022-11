Fotozoektocht, kerstmarkt en kunsttentoonstelling in sfeervol Male

Er is een in- en outdoor kerstmarkt, een kunsttentoonstelling in de kerk, een kerstman met snoep, bar met versnaperingen, een fotozoektocht en retro tractoren. Buurtcentrum Sconevelde in Sint-Kruis is de plaats waar alles plaatsvindt. Bij verschillende handelaars kan je nu al de opdrachten voor de fotozoektocht vinden. Een leuke activiteit in de aanloop naar kerst.