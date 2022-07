‘Filip de Bruges’ trekt al voor 80ste keer naar Wallonië na overstromingen van vorige zomer: “Ik betaal alle benzine en hotelovernachtingen uit eigen zak”

Sinds kort is Filip Vanden Berghe niet alleen leraar Frans in het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut, maar ook journalist bij deze krant. Maar hij verwierf natuurlijk veel bekendheid door zijn engagement als ‘Filip de Bruges’. Sinds de overstromingen in juli van vorig jaar de Vesdervallei en omgeving zwaar troffen, trok de Bruggeling al meerdere keren naar de getroffen regio met hulppakketten. Donderdag doet hij dat voor de tachtigste (!) keer. “Op 24 juli trok ik voor het eerst naar de getroffen regio”, vertelt hij. “Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat mijn hulpproject zo groot zou worden. Het was natuurlijk mijn doel om zo lang mogelijk door te gaan. Ik ben trots dat ik een jaar na de catastrofe nog steeds op het terrein sta. Dankzij de schenkingen van grote merken en bedrijven heb ik al meer dan 30 ton voeding kunnen uitdelen.”