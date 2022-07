‘Filip de Bruges’ trekt al voor 80ste keer naar Wallonië na overstromingen van vorige zomer: “Ik betaal alle benzine en hotelovernachtingen uit eigen spaarpot”

Brugge Brugge Plus moet op zoek naar nieuwe directeur

Brugge Plus, de organisatie achter onder andere de Triënnale en Kookeet in Brugge, gaat op zoek naar een nieuwe directeur. De organisatie neemt in oktober afscheid van directeur Lieve Moeremans (43). Zij gaat na vijf jaar een nieuwe uitdaging aan bij De Grote Post in Oostende.

