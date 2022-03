Fietser laat het leven bij ongeval langs Kustlaan

Het dodelijke ongeval vond vrijdagavond even voor 21 uur plaats ter hoogte van de New Yorklaan. Het lichaam van de fietser werd door passanten aangetroffen op de tramsporen. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De brandweer plaatste een tent over het lichaam om voorbijgangers het zicht te ontnemen. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet meteen duidelijk. Op de plaats van het incident waren werken bezig aan de tramsporen. Of die er voor iets tussen zitten, maakt deel uit van het onderzoek. Het Brugse parket stuurde alvast een verkeersdeskundige ter plaatse. Door het ongeval lag het tramverkeer een tijdlang stil.