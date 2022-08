Fietser komt ten val door oliespoor in Assebroek

Brugge LEVENSVER­HAAL. Arlette Vlaminck (76), jaren dé sterke vrouw achter Georges Leekens, overleden: “Hij werd verkozen tot best geklede man. Dat was haar verdienste”

Tijdens de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 juli is Arlette Vlaminck op 76-jarige leeftijd overleden. In voetbalmiddens doet haar naam meteen een belletje rinkelen, want Arlette was jaren gehuwd met ex-bondscoach Georges Leekens. Op 13 augustus 1996 sloeg het noodlot toe, want ze werd geveld door een dubbele hersenbloeding. Dit had ook een enorme impact op het leven van dochter Sofie, met wie wij een openhartige babbel hadden. Een gesprek over haar grootste heldin.

