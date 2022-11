Fiets vanuit Brugge naar het Zwin: ontdek een stukje geschiedenisles uit je jeugd

BruggeZin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Dag van de Wetenschap. In Brugge kan je een fietstocht maken van de voormalige beroemde geul naar het Zwin en terug.

Start- en aankomstplaats: Brugge, 56,2 km Meer wandel- en fietsroutes vind je hier.

Herinner jij je nog die les op school over de verzanding van het Zwin en het einde van de gouden jaren van Brugge? We leerden er allemaal over, maar waar lag die beroemde geul die zoveel rijkdom aan Brugge leverde? De fietsroute brengt je langs de voormalige geul naar het Zwin en terug naar Brugge via prachtige waterpartijen, historische stadjes zoals Hoeke en Sluis, en heerlijke vergezichten.

Volledig scherm Een van de stadjes waar je langs fietst is Damme (archiefbeeld). © Benny Proot

Starten doe je vlakbij de Poortersloge, vroeger de oude vergaderplaats van de Brugse poorters, sinds 1912 het Rijksarchief. Vervolgens fiets je naar Damme, toen het zwin nog doorgankelijk was voor schepen was dit een belangrijke voorhaven en voorstad van Brugge. Je fietst er langs heel wat bezienswaardigheden, waaronder het Stadshuis en het Uilenspiegelmuseum, waar je alles ontdekt over de legende van Tijl Uilenspiegel.

Voor de volgende stadjes op de route moet je even over de grens zijn. In Sluis en Cadzand, gemeenten in het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen vlakbij het Zwin, fiets je langs prachtige beeldhouwwerken en andere bezienswaardigheden. Vervolgens keer je terug richting Damme langs natuurreservaat ‘De Oude Stadswallen’, een divers landschap van open water, moerassen en hooilanden. Eindigen doe je opnieuw in Brugge, waar je een schat aan historische monumenten kan bezichtigen of een bezoekje brengt aan het Historium, een tentoonstelling die je vertelt hoe de stad in de vijftiende eeuw uitgroeide tot een handelsmetropool met wereldfaam.

Volledig scherm Ook Nederlandse gemeenten Sluis en Cadzand liggen op de route (archiefbeeld). © Jeroen Vermeiren

