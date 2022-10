Fernand en Albina zijn 70 jaar samen: “Af en toe eens water in de wijn doen”

Fernand was tijdens zijn beroepsloopbaan actief bij de betonfabriek Structo, terwijl Albina zich over het huishouden ontfermde. Ze woonden in Sint-Pieters en kregen één zoon Rudy. Er is ondertussen ook één kleinkind David en één achterkleinkind Elke. “Ze hebben als koppel alle stormen overleefd”, glimlacht zoon Rudy. “Het geheim van zo'n lange relatie is af en toe eens wat water bij de wijn doen." Fernand is een hevige Club Brugge-supporter en hield van moestuinieren. Geen wonder dat zijn vrouw Albina met die groentjes aan de slag ging. Ze is immers dol op koken. Meer nog: zelfs in het woonzorgcentrum snijdt ze nog altijd mee de groentjes voor het middageten.