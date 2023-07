Feesteditie van Cactusfestival gaat uurtje vroeger van start: meteen ambiance verwacht op openingsavond

Veel wind en straks ook regen tijdens je vakantie aan zee? Geen nood, wij geven tien tips uit 10 kustgemeen­ten voor de ideale uitstap

Er staat een stevig windje aan zee vandaag, terwijl de wolken roet in het eten gooien voor een dagje strandplezier. Wanhoop echter niet, want er zijn genoeg alternatieven. We zetten graag tien tips voor u op een rijtje om alsnog een topdag te beleven aan de kust. Uit elke kustgemeente eentje.