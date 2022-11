Favoriete winkel van Kamagurka en Herr Seele verhuist naar ruimer pand in de Ezelstraat: “De nabijheid van de nieuwe ondergrondse parking is een extra troef”

BruggeDe Brugse kunstschilderswinkel Huis Van Loocke, de favoriete zaak van Kamagurka en Herr Seele, verhuist komende vrijdag naar een andere locatie. Ze kiezen voor een ruimere en volledig nieuwe zaak in dezelfde Ezelstraat, in project van de vroegere Weylerkazerne. Al 78 jaar vinden creatievelingen en kunstenaars er olieverf, tekenpotloden of schildersezels. “We geloven heel erg in de toekomst”, zegt Isabelle Note (47).