Favoriet hotel-restaurant van Fabian Cancellara en Michel Preud’homme in Brugge viert kwarteeuw: “Sommige bekende gasten zijn vrienden geworden, en dat koesteren we”

Aan de ‘wall of fame' in de bar van het hotel hangen foto’s van Rudi Cousaert (77) met Marvin Gaye, Lance Armstrong en Fabian Cancellara: hoge gasten die hij ooit in één van zijn horecazaken heeft ontmoet. Sommigen van hen zijn vrienden geworden. De Zwitserse ex-wielrenner Cancellara verblijft momenteel zelfs vier dagen in het hotel-restaurant in Brugge. Van daaruit bezoekt hij onder meer de wielerklassieker Parijs-Roubaix die zondag verreden wordt. “In het begin heb je als hoteluitbater wat gezonde spanning als zo’n groot kampioen over de vloer komt”, vertelt Rudi Cousaert (77), sinds 1997 de uitbater van Weinebrugge. “Cancellara is tenslotte een heel charismatisch figuur. Als mensen in de bar zitten en Fabian komt binnengewandeld, dan vallen de gesprekken meteen stil. Intussen mag ik wel zeggen dat we vrienden geworden zijn. We bellen elkaar af en toe bij verjaardagen of overwinningen. We hebben hier ooit eens na een nederlaag samen een whisky gedronken om alles te laten bezinken.”