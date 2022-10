Familie heeft meer dan 600 keer het strand van Zeebrugge opgeruimd: “Met wel 25.000 liter verzameld afval een voorbeeld voor velen”

Op 16 oktober 2017 besloot Daniel Willems om samen met zijn partner Debby Rosseel en hun twee zonen Victor en Arthur voor de eerste keer afval op te ruimen op het strand van hun thuisbasis Zeebrugge. Exact vijf jaar later staat de teller op meer dan 600 keer. “Dankzij deze familie beschikken we over unieke informatie over het afval dat hier aanspoelt. Er zouden veel meer mensen moeten actief zijn langs de Oostkust, want in Knokke, De Haan en Blankenberge is er nood aan vrijwilligers zoals deze familie die een ankerpunt is voor ons. Vorig jaar behoorden ze steeds tot de vijf topruimers. Hun werk is echt fantastisch voor de gemeenschap.”

Veel plastic afval

Daniel Willems: “Het gaat om het vuil dat achtergelaten wordt door de strandgangers en dat aanspoelt uit de zee. We doen dat meestal drie à vier keer per week en als we in vakantie zijn is dat zelfs dagelijks. Twee jaar terug kregen we van de Proper Strand Lopers al een award omdat we dat jaar 163 keer opgeruimd hadden. Het ingezamelde afval deponeren we in een bak van Mooimakers die achter de surfclub op het strand staat.” Het gaat hoofdzakelijk om plastiek, maar ook blikjes, flessen, wc-brillen, visdraad, kroonkurkjes, en autobanden. Daniel: “Ik vind het goed voor de lokale economie dat er hier ook festivals plaatshebben in de zomer, maar de bezoekers zouden nog meer moeten gesensibiliseerd worden om geen afval te droppen op het strand, want er staan nochtans voldoende vuilnisbakken opgesteld.”

Volledig scherm De Zeebrugse familie Willems kreeg een geschenk van het stadsbestuur voor hun inzet. © Filip Vanden Berghe

Schepen van Zeebrugge Mieke Hoste: “Zeebrugge is een uniek strand aan onze Belgische kust. Nergens anders is het strand zo uitgestrekt. Ik dank alle Proper Strand Lopers voor hun inzet om dit ecologisch belangrijk gebied mee proper te houden. Zo is het er nog aangenamer voor inwoners en bezoekers.” Tijdens de opruimactie zondag zagen we ook de Blankenbergse Paulien Bisschop actief. Sinds 2016 probeert ze één keer per week afval te ruimen langs de dijk, het strand of het Schelpenpad. “Het is onvoorstelbaar hoeveel sigarettenpeuken ik vind, vooral in de buurt van zitbanken. Ik durf de mensen ook aan te spreken als ik zie dat ze bijvoorbeeld een leeg blikje in het zand verstoppen.”

Volledig scherm Paulien Bisschop ruimt regelmatif afval op tussen Blankenberge en Wenduine. © Filip Vanden Berghe

Charter met festivalorganisatoren

“Om het afvalbeleid tijdens en na strandfestivals nog te verbeteren, ging Stad Brugge in gesprek met verschillende natuurverenigingen en festivalorganisatoren (Live is live, WeCanDance en P&V Bomboclat Festival). We stelden een charter op dat engagementen van de organisatoren op het vlak van afvalbeheer tijdens strandevenementen bevat”, zegt schepen van Klimaat, Energie en Leefmilieu Minou Esquenet (CD&V). Dit charter resulteerde in een pak minder achtergelaten zwerfafval. Hoewel de samenwerking unaniem door alle belanghebbenden positief werd geëvalueerd, is de strijd echter nog niet helemaal gestreden. Binnenkort worden de conclusies overgemaakt aan het Brugse stadsbestuur met het voorstel om de ambitie nog hoger te leggen voor de editie van 2023.

