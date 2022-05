Familie gaat zelf op zoek naar vermiste Leen (37): “Laatste spoor leidt naar Reims in Frankrijk”

Brugge“We zijn elke snelwegparking aan het bekijken”, zegt de echtgenoot van Leen Lippevelde (37) uit Brugge. Zij vertrok zaterdagnacht thuis met haar wagen. Ter hoogte van het Franse Reims betaalde ze nog aan een péage, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie is op zoek naar Leen en intussen is haar familie naar Frankrijk afgereisd.

De dierbaren van de Brugse Leen Lippevelde zijn meer dan ongerust. De vrouw reed zaterdagnacht met haar wagen richting Frankrijk, maar is sindsdien vermist. Haar telefoon staat uit en concrete sporen ontbreken. Haar echtgenoot Sander Vrombaut is samen met haar ouders in Frankrijk. “Ik was op weekend toen haar ouders alarm sloegen. Ze hoorden niets meer van haar en konden haar ook nergens aantreffen”, zegt hij. “Van zodra het lukte, ben ik teruggevlogen en nu zijn we aan het zoeken. We maken ons heel erg zorgen.”

Volledig scherm Leen verdween zaterdagnacht en sindsdien ontbreekt elk spoor. © RV

Leen vertrok zaterdagnacht thuis in Brugge. Een ANPR-camera met nummerplaatherkenning registreerde haar in ons land nog toen ze richting Frankrijk reed. En het laatste spoor is een betaling van een péage langs de A26 ter hoogte van Reims, in Frankrijk. Ze reed toen richting het zuiden.

Paardrijden nabij Dijon

“Leen ging geregeld met vriendinnen paardrijden in de buurt van Dijon”, zegt echtgenoot Sander. “En daar ging ze vorige week ook nog naartoe. Dus we vermoeden nu dat ze in een opwelling naar daar is gereden. Alleen is er na die betaling niets meer betaald met haar kaart. Daarom vermoeden ze dat ze in Reims van de snelweg ging of dat ze zich daar nog ergens langs de snelweg bevindt. Daarom zijn we nu alle snelwegparkings in de richting van het zuiden tussen Reims en Langres aan het bekijken. Voorlopig helaas zonder resultaat.”

Volledig scherm Ter hoogte van deze péage in Frankrijk deed Leen haar laatste betaling. © RV

Het is dan ook geen evidente zoektocht, want de familie heeft er geen idee van waar Leen zich ongeveer bevindt. “We hebben ondertussen twee dagen niets van haar gehoord”, zegt Sander. “We zijn heel erg ongerust en hopen nu Leen snel te vinden of een teken van leven van haar te krijgen.”

Daarom doet de familie ook een oproep naar alle landgenoten die daar in de buurt in Frankrijk rondrijden. Leen reed met een zwarte Opel Meriva van het jaar 2009. Wie haar of haar wagen heeft gezien, kan contact opnemen met de Brugse politie op het nummer 050/44.88.44.

Volledig scherm De zwarte Opel Meriva waarmee ze vertrok. © RV