Expo ‘Brugse Belofte’ brengt eeuwenoude processie in beeld

WONEN OP HET WATER. James (46) en Kim (48) toverden vracht­schip uit 1941 om: “Welkom op het mooiste terras van Brugge”

“In het begin kreeg ik hier een claustrofobisch gevoel.” Toch waagden Kim Vanheukelom (48) en haar man James Law (46) de stap en kochten een uit de vaart genomen vrachtschip om er een woonboot van te maken. Of dat gelukt is? Reken maar. James en Kim vertellen er alles over en nemen ons en de fotograaf mee aan boord.