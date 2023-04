Expeditieschip Commandant Charcot komt naar Zeebrugge

Opnieuw vier bejaarde slachtof­fers van valse bankmede­wer­kers in Brugge, maar dat was buiten alerte verkoper gerekend

De politie van Brugge heeft twee verdachten opgepakt in een onderzoek naar informaticabedrog. Het duo deed zich dinsdag bij vier slachtoffers voor als bankmedewerkers, maar in realiteit gingen ze aan de haal met hun bankkaart. “We onderzoeken of ze ook in aanmerking komen voor gelijkaardige feiten de voorbije weken”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Een bezoek aan een winkel in B-Park zorgde er uiteindelijk voor dat ze tegen de lamp liepen.