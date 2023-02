EXCLUSIEF. Unieke dronebeelden gunnen een blik op site waar vanaf volgende maand nieuwe Brugse ‘parel’ BRUSK verrijst

Brugge 18 maanden cel voor winkeldief die verkoop­sters bedreigt met glasscherf

Een 24-jarige Algerijn heeft 18 maanden cel gekregen voor een diefstal met geweld in de Jüttu-winkel in Brugge. Said M. bedreigde drie verkoopsters met een glasscherf, toen hij betrapt werd. Een politieman in burger kwam tussenbeide. “Die man beseft niet wat voor een traumatische ervaring dat voor die verkoopsters was”, vertelde hij in de rechtbank.

3 februari