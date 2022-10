EXCLUSIEF. Binnenkijken in het Cactus Muziekcentrum, de nieuwste concertzaal van het land: “Na vijftien jaar plannen maken staat ons gebouw er eindelijk en we zijn er trots op”

Brugge Man zit drie dagen naast zijn overleden vriendin: autopsie moet duidelijk maken hoe vrouw aan haar einde kwam

Het parket is een gerechtelijk onderzoek gestart naar het verdacht overlijden van een 51-jarige vrouw in Brugge. Zij werd dinsdagmorgen dood in haar appartement aangetroffen. Ze was toen al zo’n drie dagen overleden, maar haar vriend (39) belde pas later de hulpdiensten. Er werd dan ook een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en schuldig verzuim.

15:38