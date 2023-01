Ex-Rode Duivel riskeert 8 maanden cel na ruzie op café: "Hij sloeg slachtoffer neus- en oogkasbreuk”

BruggeEx-Rode Duivel en voormalig Club Brugge-speler Jason Vandelannoite (36) riskeert in de Brugse rechtbank 8 maanden cel voor een vechtpartij op café in Brugge. De gewezen verdediger sloeg volgens het parket een andere man een neus- en oogkasbreuk. Dit is wat er precies gebeurde.

De ex-voetballer was op 12 december 2021 aanwezig in het bekende Brugse café Cambrinus. Toen een andere caféganger tegen hem aan liep, gingen de poppen aan het dansen. Volgens het parket deelde de Bruggeling prompt slagen uit in het gezicht van het slachtoffer. “Zijn reactie was compleet buiten proportie”, vertelde procureur Fauve Nowé. De gevolgen voor de man waren navenant. Hij liep door de klappen immers een neus- en oogkasbreuk op. “Dit was gratuit, zinloos geweld”, pleitte zijn advocate Emily De Ceuninck, die een schadevergoeding vorderde van 650 euro vroeg.

Camerabeelden

Vandelannoite was zelf niet aanwezig op zijn proces. Hij zou de feiten destijds wel bekend hebben na confrontatie met de camerabeelden. De procureur verwees ook naar een recente veroordeling van de Bruggeling, waarbij hij in de rechtbank van Kortrijk 4 maanden cel kreeg voor opzettelijke slagen en verwondingen. In het nieuwe dossier vorderde ze dinsdagmorgen bij verstek 8 maanden cel.

In het seizoen 2005-2006 bereikte Jason Vandelannoite als jonge belofte het eerste elftal van Club Brugge. Door zijn goede prestaties dat seizoen werd hij ook één maal opgeroepen voor de Rode Duivels. Door ‘extrasportieve’ redenen ging het de jaren nadien steil bergaf met de verdediger. Na omzwervingen in Turkije, Malta en Roemenië belandde hij in de lagere regionen van het Belgische voetbal. Intussen is hij profvoetballer af. Vonnis op 28 februari.

