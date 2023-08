Ex-lid van beruchte meisjesbende ‘De Zehbi’s’ praat na filmpjes van vechtende tieners in Zelzate: “Ja, ik schaam me voor wat ik toen heb gedaan”

Burgemees­ter reageert na kritiek op nieuw bussenplan: “Zelf met evaluatie bezig, maar uiteinde­lijk zal De Lijn bepalen wat er verandert”

Honderden Bruggelingen reageerden op onze rondvraag over het nieuwe bussenplan. Is het nu beter dan vroeger of niet? Als we afgaan op de reacties is het antwoord eerder negatief. De resultaten interesseren ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die zijn stadsdiensten al aan het werk zette. “De ergernis uit de Stokveldewijk is al tot bij ons geraakt.”