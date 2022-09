Er zit een (snor)haar in de boter tussen Snorrenclub en stadsbestuur, want géén Brugse Mosselfeesten door ‘misverstand’: “Nu willen we ons ook niet meer met een financiële kater opzadelen”

Kookeet Niet zomaar een foodfesti­val: Kookeet in Brugge prikkelt je zintuigen met culinair talent

Nu al heimwee naar de zomer? Hou dat vakantiegevoel nog even vast en markeer 24, 25 en 26 september in je agenda. Dan strijkt belevingsfestival Kookeet neer in de tuin van het Grootseminarie in Brugge, waar gevestigde waarden en aanstormend culinair talent al je zintuigen verwennen, letterlijk en figuurlijk.