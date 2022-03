“Er is niets mis met een simpel, klassiek pakje friet”: op zoek naar de laatste echte frietkoten in de Brugse regio

Brugge Brugse ‘kerstcon­tai­ners’ staan buiten: “Straks hebben we nog meer lekkende exemplaren”

Een nieuwe aflevering in de soap rond de zwarte kerstcontainers in Brugge: raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) stelde tot zijn verbazing vast dat de containers momenteel buiten staan. “De kans dat we straks nog meer lekkende en roestende exemplaren tellen, is groot”, aldus PVDD. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is er een logische verklaring.

14 maart