“Enorme financiële inspanning, maar dit gebouw moeten we koesteren”: Conservatorium schittert weer als vanouds

BruggeTot grote blijdschap van alle leerkrachten en muzikanten schittert het Brugse stadspaleis Conservatorium weer in al haar glorie. Met een prijskaartje van zes miljoen euro is het gebouw ruim twee jaar lang gerestaureerd en heringedeeld. “Elke cent is gerechtvaardigd. Dit mooie gebouw is één van de vele bijzondere locaties in de stad, met heel interessante historische en architecturale waarde”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V).

In 1742 liet Albert Claesman er een nieuwe stadsresidentie bouwen, die in overeenstemming moest zijn met zijn adellijke positie. Het stijlvolle stadspaleis steunt op de fundamenten van een achttal middeleeuwse gebouwen. Het is een complex gebouw met een onregelmatige plattegrond. Sinds 1974 is het een beschermd monument.

Vernieuwde danszaal

De grondige renovatie bestond uit aanpassingswerken, met aandacht voor brandveiligheid en het verbeteren van de akoestiek in alle klaslokalen. Ook ging er aandacht naar energiebesparende maatregelen. Er kwam een volledig vernieuwde danszaal die voldoet aan hedendaagse normen en eisen. Ook de aanliggende bergruimtes en kleedkamers zijn herschikt. “Er ging veel aandacht naar isolatie, ledverlichting, nieuwe ramen, stookinstallatie en fotovoltaïsche panelen”, zegt Minou Esquenet.

Volledig scherm Opening gerestaureerd conservatorium te Brugge © Benny Proot

Uit de ruimtelijke analyse van het voormalige herenhuis bleek dat de structuren uit de jaren 1980 verouderd waren en vanuit historisch, ruimtelijk en architecturaal oogpunt weinig meerwaarde boden aan het gebouw. “Op de plaats van de huidige leraarskamer kwam er centraal in het gebouw op het gelijkvloers ruimte vrij voor nieuw sanitair en op de verdieping een nieuw leslokaal”, zegt de schepen. “Beide nieuwbouwzones zitten volledig ingesloten in het gebouw, waardoor natuurlijke daglichttoetreding enkel mogelijk is via het dak. Deze lokalen krijgen door de dynamisch uitwaaierende daklichten een heel specifieke en eigen ruimtelijkheid.”

Geen conciërge meer

De conciërgewoning verdween, er is namelijk geen nood meer aan een permanente bewoning bij het Conservatorium. “Het koetshuis is weg”, aldus directeur Bart Naessens. “Dit gaf ons de kans om de koergevel terug op te bouwen naar origineel model, maar wél met hedendaagse bouwmethodes. Daar schuilt nu een polyvalente klas waar we kleine concertjes kunnen laten plaatsvinden.”

Bibliotheek

Ter hoogte van de nieuwe inkom is een onthaal gemaakt, met zicht op de koer, de inkomhal en de wachtruimte. In de vroegere huiskapel met salon aan de tuin vind je straks een bibliotheek. Het prijskaartje is met zes miljoen euro niet min. “Elke cent is gerechtvaardigd”, vindt schepen Minou Esquenet. “We geloven in deze school en de vernieuwing moet een boost geven aan het kunstonderwijs in Brugge.” Ook directeur Bart Naessens is tevreden. “De voorbije verbouwingsjaren waren niet evident, maar al het wachten wordt nu zeker beloond. Van de gebruikers hoor ik niks dan positieve reacties.”

