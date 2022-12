Enkel in Brugge maak van je oud naar nieuw spetterend (geluidsarm) vuurwerk mee

Brugge Gedaan met waarschu­wen in Brugge... Meteen boete voor fietsers en bromfiet­sers die regels niet respecte­ren: “Wie jonger is dan 16, sturen we naar de verkeers­klas”

Meteen een boete voor wie ouder is dan 16 jaar. En wie jonger is, krijgt een uitnodiging voor de verkeersklas. Er móét namelijk iets veranderen, vinden burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en korpschef Dirk Van Nuffel, want te veel (brom)fietsers zijn niet in orde. Daarom hield de politie vrijdag een grootschalige controle in Brugge-centrum. Bij maaltijdbezorgers en scholieren onder andere. Al kon niet iedereen de controle appreciëren. Zo toonde een 13-jarige prompt zijn middelvinger...

